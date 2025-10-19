x
19 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
19 октября 2025
19 октября 2025
последняя новость: 10:39
19 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

"Нет королям": в США прошли массовые манифестации против президента Трампа

США
Дональд Трамп
время публикации: 19 октября 2025 г., 10:09
AP Photo/Ethan Swope

Во всех 50 штатах США под лозунгом "Нет королям!" прошли манифестации против политики американского президента Дональда Трампа. По словам организаторов, в них приняли участие около семи миллионов человек.

Демонстрации состоялись в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Атланте, Лос-Анджелесе, Чикаго, небольших городках центральной части США, Канаде, Мексике, нескольких европейских странах. В Европе в них участвовали в основном американцы.

Участники манифестаций обвиняли президента США в авторитарном захвате власти. Проявлениями этого, по их мнению, является шатдаун федерального правительства, массовая высылка нелегалов и ввод Национальной гвардии в американские города.

Среди лозунгов демонстрантов – "Демократия, а не монархия", "Миллиардеры убивают США", "Долой режим", "В этой стране нет королей", "Вот как выглядит демократия". Можно было также увидеть множество флагов США, в том числе перевернутых. Демонстрации прошли мирно.

Сам Трамп накануне выступлений своих политических противников отправился во Флориду играть в гольф. "Они называют меня королем, но я не король", – заявил он, вновь возложив ответственность за шатдаун на демократов. Его сторонники утверждают, что организаторы связаны с движением "Антифа", признанным в США террористическим.

Мир
