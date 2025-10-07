x
07 октября 2025
Сенат США снова не смог прекратить шатдаун

время публикации: 07 октября 2025 г., 06:16 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 06:21
Сенат США снова не смог прекратить шатдаун
Сенат США вновь не сумел продвинуть законопроекты о временном финансировании правительства. Для утверждения требовалось не менее 60 голосов.

За вариант республиканцев проголосовали 52 сенатора, при 42 "против". За вариант демократов – 45, при 50 "против".

Шатдаун, который длится уже неделю, продолжается.

В США с 1 октября вступила в силу остановка работы федерального правительства США после того, как Сенат не сумел принять временный бюджет. Это первая подобная пауза с 2019 года.

Президенту США Дональду Трампу и лидерам демократов не удалось достичь прорыва на переговорах о бюджете на следующий финансовый год. Республиканцы предлагали "чистое" продление финансирования на несколько недель, демократы увязали согласие с продлением налоговых кредитов (субсидий) по Affordable Care Act и отменой сокращений, принятых летом в рамках налогового пакета администрации. Переговоры зашли в тупик.

Закрылись ряд федеральных служб, не относящихся к критически важным (нацбезопасность и экстренные службы продолжают работу), а часть ведомств переходит на сокращенный режим.

Предыдущий "шатдаун" длился 35 дней на рубеже 2018-2019 годов.

