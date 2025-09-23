Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией. Текст документа опубликован на сайте Белого дома.

В указе, в частности, говорится: ""Антифа" представляет собой милитаристское, анархистское образование, которое прямо призывает к свержению Правительства Соединенных Штатов, правоохранительных органов и нашей правовой системы. Оно использует незаконные средства для организации и осуществления по всей стране кампании насилия и терроризма ради достижения этих целей. Эта кампания включает скоординированные попытки препятствовать исполнению федеральных законов посредством вооруженных противостояний с правоохранительными органами, организованных беспорядков, насильственных нападений на сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции и других правоохранителей, а также регулярный "доксинг" и иные угрозы в адрес политических деятелей и активистов. "Антифа" вербует, обучает и радикализирует молодых американцев для участия в этом насилии и подавлении политической активности, затем использует сложные средства и механизмы, чтобы скрывать личности своих участников, источники финансирования и операции с целью затруднить работу правоохранительных органов и привлечь новых членов. Лица, ассоциирующие себя с "Антифа" и действующие от ее имени, также координируют деятельность с другими организациями и структурами с целью распространения, разжигания и продвижения политического насилия и подавления законной политической речи. Эта организованная деятельность, направленная на достижение политических целей путём принуждения и запугивания, является внутренним терроризмом".

В указе подчеркивается, что "Антифа" отныне считается в США "отечественной террористической организацией". "Все соответствующие исполнительные департаменты и агентства должны использовать все применимые полномочия для расследования, пресечения и демонтажа любых незаконных операций – особенно связанных с террористическими действиями – осуществляемых "Антифа" или любым лицом, заявляющим, что действует от имени "Антифа", либо операций, для которых "Антифа" или какое-либо лицо, заявляющее, что действует от имени "Антифа", оказывали материальную поддержку; это включает необходимые следственные и прокурорские действия в отношении тех, кто финансирует такие операции", – сказано в документе.

О решении объявить движение "Антифа" террористической организацией Трамп уведомил несколько дней назад. Он говорил об этом и после убийства правого активиста Чарли Кирка.

Но гораздо раньше, еще в мае 2020 года, Дональд Трамп в своем "твиттере" обещал, что организация "Антифа" будет признана террористической. Эта запись появилась после того, как тогдашний генпрокурор – глава министерства юстиции США Уильям Барр в телевизионном заявлении заявил, что беспорядки, прокатившимся по США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, по всей видимости, были спланированы и за ними стоят левые экстремисты и анархисты.