Статуя держащихся за руки Трампа и Эпштейна вернулась на Национальную аллею Вашингтона

На Национальной аллее в Вашингтоне вновь появилась статуя, изображающая президента США Дональда Трампа и осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна, который был найден мертвым в тюремной камере.

Скульптура, получившая название "лучшие друзья навсегда", изображает Трампа и Эпштейна, танцующих, взявшись за руки. Надпись на ней сообщает, что она "приурочена к месяцу дружбы" и посвящена "тесной связи между президентом США Трампом и его ближайшим другом Эпштейном".

Статуя была демонтирована службой национальных парков, получив при этом повреждения. Однако перед началом "шатдауна" группа "Секретное рукопожатие", которая стоит за ее установкой, смогла получить разрешение на то, чтобы вернуть ее на Национальную аллею.

Отметим, что Трамп опровергает утверждения о дружбе с Эпштейном, заявляя, что это вымысел демократов.

Около трех недель назад полиция Великобритании арестовала четырех человек по подозрению в причастности к проецированию на стену Виндзорского замка фотографий Трампа с Эпштейном – накануне государственного визита американского президента в Великобританию.