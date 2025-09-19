x
Мир

Итальянский порт Равенна отказал во въезде грузовикам, везшим "оружие" для отправки в Израиль

Италия
Израиль
время публикации: 19 сентября 2025 г., 15:34 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 15:47
Итальянский порт Равенна отказал во въезде грузовикам, везшим "оружие" для отправки в Израиль
AP Photo/Marco Vasini

Итальянский порт Равенна на Адриатическом море отказал во въезде двум грузовым машинам, которые, как утверждает Reuters со ссылкой на итальянские СМИ, везли контейнеры с оружием, предназначавшимся для отправки морем в Израиль.

Мэр Равенны Алессандро Бараттони, представитель левоцентристских сил, сообщил журналистам, что администрация порта "удовлетворила его просьбу заблокировать доступ на территорию порта для этих грузовиков".

При этом Бараттони не предоставил подробностей о том, откуда прибыли контейнеры, или доказательств того, что они везли именно оружие.

Мир
