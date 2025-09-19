Итальянский порт Равенна отказал во въезде грузовикам, везшим "оружие" для отправки в Израиль

Итальянский порт Равенна на Адриатическом море отказал во въезде двум грузовым машинам, которые, как утверждает Reuters со ссылкой на итальянские СМИ, везли контейнеры с оружием, предназначавшимся для отправки морем в Израиль.

Мэр Равенны Алессандро Бараттони, представитель левоцентристских сил, сообщил журналистам, что администрация порта "удовлетворила его просьбу заблокировать доступ на территорию порта для этих грузовиков".

При этом Бараттони не предоставил подробностей о том, откуда прибыли контейнеры, или доказательств того, что они везли именно оружие.