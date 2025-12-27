ВСУ: ночью и утром перехвачены 29 из 40 ракет, 474 из 519 БПЛА. РФ: сбиты 7 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью и утром 27 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине 40 ракет (включая аэробаллистические ракеты "Кинжал") и 519 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 29 ракет и 474 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 10 ракет и 25 ударных БПЛА в 16 локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве и Киевской области, есть погибшие и множество раненых.

Отметим, что армия РФ атаковала Киев накануне переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 27 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 7 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Краснодарского края и Адыгеи. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.