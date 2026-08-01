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Мир

Взрыв в центре Москвы, сообщается о погибших

Россия
время публикации: 01 августа 2026 г., 21:09 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 21:17
Взрыв в центре Москвы, сообщается о погибших
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Взрыв в центре Москвы, сообщается о погибших
Russian Emergency Ministry Press Service via AP

В Москве произошел взрыв в ресторане Balzi Rossi, расположенном на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади. По первоначальным данным, пострадали более 20 человек, есть погибшие.

В заведении проходил банкет. Telegram-канал 112 цитирует очевидца, по словам которого, на кухне ресторана произошел взрыв газа. По данным канала Baza, погибли три человека, 21 пострадал, причем состоянии 17 из них – тяжелое.

Движение от метро Баррикадная до Новинского бульвара перекрыто. Отменен ночной велофестиваль, который должен был пройти по Садовому кольцу. Собравшихся на месте участников эвакуируют.

Мир
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