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Мир

В США расследуют возможную причастность Ирана к атакам на системы водоснабжения

США
Иран
Хакеры
Война с Ираном
время публикации: 01 августа 2026 г., 20:16 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 20:33
В США расследуют возможную причастность Ирана к атакам на системы водоснабжения
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В США расследуют возможную причастность Ирана к атакам на системы водоснабжения
AP Photo/Jim Cole

Системы водоснабжения как минимум семи американских штатов подверглись кибератакам, сообщает The New York Times. В Миннесоте злоумышленники получили несанкционированный доступ к оборудованию более чем 30 коммунальных предприятий. О похожих инцидентах сообщили также власти Мичигана и Джорджии.

Атаки были направлены на программируемые контроллеры, используемые для дистанционного наблюдения и управления оборудованием. В отдельных случаях операторы потеряли доступ к системам и были вынуждены перейти на ручное управление. Признаков того, что питьевая вода стала опасной, не обнаружено; перебоев в водоснабжении также не зафиксировано.

По предварительным результатам расследования, за атаками могут стоять Иран или связанные с ним хакерские группы. Американские чиновники подчеркивают, что расследование еще не завершено.

ФБР, Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры и другие федеральные ведомства предупредили предприятия водоснабжения по всей стране об угрозе новых атак и рекомендовали отключить управляющее оборудование от прямого доступа к интернету.

Мир
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