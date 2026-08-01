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Израиль

Солдат ЦАХАЛа задержан по подозрению в ранении подростка в Аль-Мурайре

Полиция
Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 01 августа 2026 г., 20:34 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 21:09
Солдат ЦАХАЛа задержан по подозрению в ранении подростка в Аль-Мурайре
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Солдат ЦАХАЛа задержан по подозрению в ранении подростка в Аль-Мурайре
Ayal Margolin/Flash90

Полиция задержала 19-летнего военнослужащего срочной службы по подозрению в стрельбе в палестинской деревне Аль-Мурайр, в результате которой был ранен подросток.

Полиция сообщает, что задержанный проживает в округе Биньямин. Во время происшествия он находился в увольнительной.

В сообщении говорится, что расследование ведется совместно с военной полицией.

Израиль
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