Солдат ЦАХАЛа задержан по подозрению в ранении подростка в Аль-Мурайре
время публикации: 01 августа 2026 г., 20:34 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 21:09
Солдат ЦАХАЛа задержан по подозрению в ранении подростка в Аль-Мурайре
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Полиция задержала 19-летнего военнослужащего срочной службы по подозрению в стрельбе в палестинской деревне Аль-Мурайр, в результате которой был ранен подросток.
Полиция сообщает, что задержанный проживает в округе Биньямин. Во время происшествия он находился в увольнительной.
В сообщении говорится, что расследование ведется совместно с военной полицией.
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