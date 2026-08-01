Солдат ЦАХАЛа задержан по подозрению в ранении подростка в Аль-Мурайре

Полиция задержала 19-летнего военнослужащего срочной службы по подозрению в стрельбе в палестинской деревне Аль-Мурайр, в результате которой был ранен подросток.

Полиция сообщает, что задержанный проживает в округе Биньямин. Во время происшествия он находился в увольнительной.

В сообщении говорится, что расследование ведется совместно с военной полицией.