Юлия Сачков завоевала золото на турнире WAKO Mediterranean Games в Италии

Израильская спортсменка Юлия Сачков завоевала золотую медаль на турнире WAKO Mediterranean Games по кикбоксингу, который проходит в итальянском Таранто.

Сачков выступала по правилам К-1 в весовой категории до 52 килограммов. В полуфинале она победила представительницу Португалии, а в решающем поединке - соперницу из Турции.