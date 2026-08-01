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Спорт

Юлия Сачков завоевала золото на турнире WAKO Mediterranean Games в Италии

Спорт/важное
время публикации: 01 августа 2026 г., 20:58 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 21:11
Юлия Сачков завоевала золото на турнире WAKO Mediterranean Games в Италии
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Юлия Сачков завоевала золото на турнире WAKO Mediterranean Games в Италии
AP Photo/Sakchai Lalit

Израильская спортсменка Юлия Сачков завоевала золотую медаль на турнире WAKO Mediterranean Games по кикбоксингу, который проходит в итальянском Таранто.

Сачков выступала по правилам К-1 в весовой категории до 52 килограммов. В полуфинале она победила представительницу Португалии, а в решающем поединке - соперницу из Турции.

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