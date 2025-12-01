Греция представила новую военную доктрину, на островах Эгейского моря будут развернуты ракеты
Министр обороны Греции Никос Диндиас представил новую доктрину обороны, которая свидетельствует, что основным потенциальным противником Греция считает Турцию. Доктрина вызвала в Анкаре значительное беспокойство.
Основные ее элементы – создание всеобъемлющей концепции сдерживания, включающей сушу, море, воздух, морские глубины, космос и киберпространство, а также проведение реформы вооруженных сил Agenda 2030, с уделением основного внимания Эгейскому морю и Восточному Средиземноморью.
Так, оборона Эгейских островов, ответственность за которую сейчас несет флот, будет передана ракетным установкам, развернутым как в материковой Греции, так и на самих островах. Тем самым, флот сможет заниматься проекцией силы и гибко реагировать на вызовы, а не патрулировать Эгейское море.
Предусматривается развертывание многоярусной системы обороны "Щит Ахилла", включающей средства для борьбы с баллистическими ракетами, воздушными платформами, включая дроны, защиту морской акватории с помощью ракетных вооружений, защиту расположенных под водой кабелей и трубопроводов, а также природных ресурсов.
Отметим, что важной частью ракетной системы обороны станут вооружения, закупаемые в Израиле.