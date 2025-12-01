x
01 декабря 2025
01 декабря 2025
01 декабря 2025
последняя новость: 12:54
01 декабря 2025
Мир

Греция представила новую военную доктрину, на островах Эгейского моря будут развернуты ракеты

Турция
Греция
время публикации: 01 декабря 2025 г., 11:44 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 12:16
Греция представила новую военную доктрину, на островах Эгейского моря будут развернуты ракеты
AP Photo/Petros Giannakouris

Министр обороны Греции Никос Диндиас представил новую доктрину обороны, которая свидетельствует, что основным потенциальным противником Греция считает Турцию. Доктрина вызвала в Анкаре значительное беспокойство.

Основные ее элементы – создание всеобъемлющей концепции сдерживания, включающей сушу, море, воздух, морские глубины, космос и киберпространство, а также проведение реформы вооруженных сил Agenda 2030, с уделением основного внимания Эгейскому морю и Восточному Средиземноморью.

Так, оборона Эгейских островов, ответственность за которую сейчас несет флот, будет передана ракетным установкам, развернутым как в материковой Греции, так и на самих островах. Тем самым, флот сможет заниматься проекцией силы и гибко реагировать на вызовы, а не патрулировать Эгейское море.

Предусматривается развертывание многоярусной системы обороны "Щит Ахилла", включающей средства для борьбы с баллистическими ракетами, воздушными платформами, включая дроны, защиту морской акватории с помощью ракетных вооружений, защиту расположенных под водой кабелей и трубопроводов, а также природных ресурсов.

Отметим, что важной частью ракетной системы обороны станут вооружения, закупаемые в Израиле.

