01 декабря 2025
01 декабря 2025
Мир

Зеленский встретится с Макроном, чтобы продемонстрировать поддержку Европы

время публикации: 01 декабря 2025 г., 11:09 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 11:11
Зеленский встретится с Макроном, чтобы продемонстрировать поддержку Европы
Sarah Meyssonnier, Pool Photo via AP

Президент Украины Владимир Зеленский встретится 1 декабря в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча проходит на следующий день после переговоров украинской и американской делегаций, на котором обсуждался мирный план президента США Дональда Трампа.

Главная цель саммита – продемонстрировать европейскую поддержку Украины, которая находится под мощным дипломатическим давлением США. Ослабляет украинскую позицию и коррупционный скандал в руководстве страны.

Напомним: госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прошедшие 31 декабря во Флориде переговоры американских и украинских представителей были "очень продуктивными", однако для достижения мирного соглашения по войне с Россией "еще предстоит большая работа"

"Цель переговоров – не только прекращение боевых действий, но и такое завершение войны, которое оставит Украину суверенной и независимой, с возможностью для реального процветания", – сказал американский политик, заявив о необходимости привлечения к переговорам России.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, комментируя переговоры во Флориде, назвала ближайшую неделю критической для усилий положить конец войне. Она сообщила, что обсудит ситуацию с главами оборонного и внешнеполитического ведомств Украины.

