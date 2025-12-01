В Южной Корее хакеры взломали 120000 камер, чтобы снять интимные видео

В Южной Корее полиция арестовала четырех человек по подозрению во взломе более чем 120000 видеокамер и использовании сделанных при их помощи записей для производства сексуального контента для иностранных сайтов.

Камеры были установлены не только в жилищах, но и спортзале, клубах караоке и гинекологической клинике. Согласно материалам дела, злоумышленники использовали уязвимости, такие, как простые пароли, сообщает BBC.

Один из арестованных, согласно подозрениям, взломал 63000 камер, снял 545 интимных видео, которые продал за 35 миллионов вон (12235 долларов США). Другой взломал 70000 камер, снял 648 видео за 18 миллионов вон. Среди задержанных – также лица, заплатившие за доступ на этот сайт.

Полиция сообщила, что вместе с зарубежными партнерами работает над закрытием сайта. "Взлом камер и незаконная съемка причиняют жертвам огромные страдания и являются серьезным преступлением – равно как и просмотр и владение таким видео", – заявил Пак У-Хен, руководитель отдела расследования киберпреступлений полиции Южной Кореи.

Полицейские посетили 58 адресов, где проживают пострадавшие, и сообщили им о происшедшем. Они помогают жертвам в блокировке и удалении контента, а также работают над установлением личности других пострадавших. Полиция напоминает о важности регулярной смены паролей.