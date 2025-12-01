"Послание" Трампа Израилю: "Важно не мешать превращению Сирии в процветающее государство"

Президент США Дональд Трамп впервые после операции ЦАХАЛа в Байт-Джане прокомментировал последние события в Сирии.

В социальной сети Truth Social он написал, что Соединенные Штаты удовлетворены результатами работы правительства Сирии. "Мы делаем все возможное, чтобы правительство Сирии продолжало делать то, что было задумано.. для построения истинно процветающей страны. Одним из факторов, оказавших им огромную помощь, стала отмена очень жестких и болезненных санкций", – написал президент США.

Дональд Трамп также коснулся отношений Израиля и Сирии. "Крайне важно, чтобы Израиль поддерживал прочный и искренний диалог с Сирией, чтобы не происходило ничего, что могло бы помешать превращению Сирии в процветающее государство", – говорится в сообщении.

Дональд Трамп также отмечает, что новый президент Сирии Ахмад аш-Шараа "прилагает все усилия для того, чтобы все складывалось хорошо, и чтобы Сирия и Израиль имели долгие и плодотворные отношения".

В ночь на 28 ноября силы 55-й резервистской бригады "Ход а-Ханит" провели операцию по задержанию террористов "Джамаат Исламия" в деревне Байт-Джан на юго-западе Сирии вблизи израильской границы. В ходе операции боевики открыли огонь по военнослужащим. В результате трое военнослужащих (двое офицеров и боец-резервист) были тяжело ранены, еще один получил ранения средней тяжести, и двое были ранены легко. Согласно сообщению ЦАХАЛа, все подозреваемые, готовившие нападение на территорию Израиля, задержаны, несколько боевиков ликвидированы.