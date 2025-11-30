x
Мир

В США проходит встреча с украинской делегацией

США
Украина
Война в Украине
время публикации: 30 ноября 2025 г., 19:16 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 19:37
В Белом доме проходит встреча с украинской делегацией
Ap Photo / Terry Renna

В США проходит встреча американских посредников с членами украинской делегации. Об этом в соцсети Х сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

"Нахожусь на постоянной связи с президентом Украины. Есть четкие директивы и приоритеты – защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве", – написал Умеров, добавив: "Мы работаем над тем, чтобы обеспечить Украине настоящий мир и надежные долгосрочные гарантии безопасности".

На фотографии, опубликованной главой СНБО Украины, можно увидеть, что с американской стороны в диалоге участвуют специальный посланник Трампа Стив Виткофф, государственный секретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер.

Мир
