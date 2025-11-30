x
Мир

Рубио: переговоры США и Украины во Флориде были продуктивными, но до соглашения еще далеко

США
Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 30 ноября 2025 г., 22:11 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 22:38
Рубио: переговоры США и Украины во Флориде были продуктивными, но до соглашения еще далеко
AP Photo/ Terry Renna

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прошедшие в воскресенье во Флориде переговоры американских и украинских представителей были "очень продуктивными", однако для достижения мирного соглашения по войне с Россией "еще предстоит большая работа".

Встреча продолжалась около четырех часов. В ней участвовали Рубио, специальный посланник США Стив Виткофф, зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

По словам Рубио, цель переговоров – "не только прекращение боевых действий, но и такое завершение войны, которое оставит Украину суверенной и независимой, с возможностью для реального процветания". Он отметил, что в процессе урегулирования необходимо учитывать множество факторов и что к процессу должна быть привлечена Россия.

В конце недели Стив Виткофф планирует отправиться в Москву для продолжения консультаций.

