Выборы в Техасе: демократы укрепляют позиции

Представитель Демократической партии Кристиан Менефи одержал победу на выборах в Палату представителей США от 18-го округа Техаса. Почти год, после смерти демократа Сильвестра Тернера, у округа не было представителя в Конгрессе.

Менефи, бывший прокурор округа Харрис, получил 68% голосов избирателей – за него проголосовали 16174 человека. За бывшего члена городского совета Хьюстона Аманду Эдвардс, также представительницу демократов, отдано 32% голосов. Отметим, что республиканцы не вышли во второй раунд голосования.

"Президент Трамп, я обращаюсь к вам: почти год вы не слышали голос граждан 18-го округа Техаса. Сегодня я получил мандат бороться против вас из всех своих сил, не допустить, чтобы страна пошла вашим курсом, и расследовать ваши преступления", – заявил победитель.

Еще одним ощутимым поражением американского президента стало избрание Тэйлора Рехмета в сенат Техаса от округа, который находился под контролем республиканцев десятки лет. На президентских выборах 2024 года Трамп победил здесь Камалу Харрис с перевесом в 17%.