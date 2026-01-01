x
01 января 2026
|
последняя новость: 08:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 января 2026
|
01 января 2026
|
последняя новость: 08:10
01 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Власти РФ заявляют о десятках погибших в результате удара ВСУ по Хорлам

время публикации: 01 января 2026 г., 08:10 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 08:10

Губернатор оккупированной российскими военными части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Хорлах, на побережье Черного моря, в результате попаданий трех украинских БПЛА по кафе и гостинице погибли не менее 24 человек и более 50 человек пострадали.

Данные о пострадавших и погибших уточняются.

По словам губернатора, среди погибших есть ребенок. Он также утверждает, что ВСУ использовали в том числе дрон с зажигательной смесью. Атака была совершена около полуночи, начался пожар – его удалось потушить только к утру.

Командование ВСУ пока не комментирует эту информацию.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 января 2026

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1408-й день войны