Власти РФ заявляют о десятках погибших в результате удара ВСУ по Хорлам

Губернатор оккупированной российскими военными части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Хорлах, на побережье Черного моря, в результате попаданий трех украинских БПЛА по кафе и гостинице погибли не менее 24 человек и более 50 человек пострадали.

Данные о пострадавших и погибших уточняются.

По словам губернатора, среди погибших есть ребенок. Он также утверждает, что ВСУ использовали в том числе дрон с зажигательной смесью. Атака была совершена около полуночи, начался пожар – его удалось потушить только к утру.

Командование ВСУ пока не комментирует эту информацию.