Axios: США продвигают новую инициативу о прекращении огня между Израилем и Ливаном

Издание Axios пишет, что госсекретарь США Марко Рубио в течение последних 48 часов разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом Ливана Жозефом Ауном, пытаясь продвинуть новую инициативу о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

По сведениям автора публикации Барака Равида, США предложили схему, в рамках которой "Хизбалла" первым шагом прекращает атаки против Израиля, а Израиль в ответ воздерживается от эскалации в Бейруте. Цель инициативы – создать пространство для постепенной деэскалации и не допустить расширения боевых действий.

Axios пишет со ссылкой на американского чиновника, что Аун пытался продвинуть это предложение, однако реакция спикера парламента Ливана Набиха Берри была воспринята в Вашингтоне как уклончивая и разочаровывающая. По словам собеседника Axios, Берри переложил ответственность на Израиль, требуя, чтобы именно он первым прекратил огонь, несмотря на то что США считают "Хизбаллу" инициатором нынешнего витка боевых действий.

Американский чиновник заявил Axios, что "Хизбалла" действует по указанию Тегерана и не заинтересована в безопасности ливанского гражданского населения. По его словам, Иран стремится затянуть конфликт в Ливане, чтобы затем представить его прекращение как собственное дипломатическое достижение.

Вашингтон, как следует из публикации, не считает возможным требовать от Израиля, чтобы тот продолжал принимать удары без ответа. При этом США утверждают, что самый быстрый путь к защите гражданского населения по обе стороны границы – немедленное прекращение атак "Хизбаллы".

Накануне вечером телеканал "Кешет-12" сообщал, что Израиль направил официальный запрос американской стороне с просьбой разрешить расширение боевых действий в Ливане, включая авиаудары по Бейруту. По информации телеканала, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обсуждал эту тему с госсекретарем США Марко Рубио. По словам источников, знакомых с содержанием беседы, Нетаниягу дал понять Рубио, что Израиль не намерен мириться с тем, что Бейрут остается для "Хизбаллы" безопасным убежищем, и что подобная неприкосновенность подрывает перспективы переговоров с правительством Ливана. По данным израильского источника, администрация Трампа демонстрирует готовность рассмотреть этот вопрос.