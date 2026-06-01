Сигналы тревоги около границы с Ливаном
время публикации: 01 июня 2026 г., 06:11 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 06:57
В 6:11 1 июня тревога "Цева адом" прозвучала в ряде населенных пунктов около границы с Ливаном. Предварительно: вторжение БПЛА.
Отметим, что с полуночи это была первая тревога на севере Израиля.
Вскоре ЦАХАЛ подтвердил: была обнаружена подозрительная воздушная цель. Инцидент завершился без жертв.
В 6:40 тревога прозвучала в Кирьят-Шмоне. Вторжение БПЛА.
В 6:57 тревога в ряде поселков в Верхней Галилее. Ракетный обстрел.