Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Президент Румынии: расследование установило, что в дом в Галаце попал российский дрон

Россия
Война в Украине
Румыния
время публикации: 01 июня 2026 г., 13:29 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 13:32

Президент Румынии Никушор Дан представил выводы расследования, проведенного после попадания в ночь на 29 мая беспилотного летательного аппарата в многоэтажный жилой дом, расположенный в городе Галац на востоке страны. В результате удара пострадали два человек.

Глава государства сообщил, что речь идет о БПЛА "Герань-2" российского производства. На фрагментах корпуса были обнаружены надписи кириллицей, а системы управления и навигации, двигатель и несущие конструкции такие же, как у других "Гераней". Это подтверждает и химических анализ топлива.

"Тот факт, что БПЛА нанес удар по многоквартирному дому в Румынии, что привело к пострадавшим и материальному ущербу, особенно серьезен, и Россия несет за это полную ответственность. Мы будем защищать безопасность граждан и территориальную целостность", – добавил президент, отметив, что союзники по NATO будут ознакомлены с результатами.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что БПЛА мог быть и украинским. "Дроны Украины залетали в Финляндию, Польшу, страны Балтии. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло", – сказал Путин журналистам.

