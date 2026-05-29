Путин заявил, что дрон, попавший в жилой дом в Румынии, "мог быть украинским"
время публикации: 29 мая 2026 г., 19:39 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 20:07
Президент РФ Владимир Путин заявил, что дрон, попавший в многоэтажный жилой дом в румынском городе Галац в ночь на 29 мая, мог быть украинским.
По его словам, в прошлом "дроны Украины залетали в Финляндию, Польшу, страны Балтии". И в случае с Румынией, считает он, могло быть точно так же.
"Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло", – сказал Путин журналистам
Ссылки по теме