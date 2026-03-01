x
01 марта 2026
|
последняя новость: 02:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 марта 2026
|
01 марта 2026
|
последняя новость: 02:12
01 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Реза Пехлеви: Исламская республика "вскоре отправится на свалку истории"

Иран
Война с Ираном
время публикации: 01 марта 2026 г., 01:13 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 01:13
Реза Пехлеви: Исламская республика "вскоре отправится на свалку истории"
AP Photo/Thomas Padilla

Наследник иранского престола принц Реза Пехлеви прокомментировал сообщения о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявив, что "Исламская республика фактически достигла своего конца" и "вскоре отправится на свалку истории".

Пехлеви заявил, что любая попытка "остатков режима" назначить преемника Хаменеи "обречена на провал", а человек, которого попытаются поставить во главе системы, "не будет иметь ни легитимности, ни будущего".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook