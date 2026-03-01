Реза Пехлеви: Исламская республика "вскоре отправится на свалку истории"

Наследник иранского престола принц Реза Пехлеви прокомментировал сообщения о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявив, что "Исламская республика фактически достигла своего конца" и "вскоре отправится на свалку истории".

Пехлеви заявил, что любая попытка "остатков режима" назначить преемника Хаменеи "обречена на провал", а человек, которого попытаются поставить во главе системы, "не будет иметь ни легитимности, ни будущего".