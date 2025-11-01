x
01 ноября 2025
Во Франции вынесен приговор по делу об осквернении мемориала Холокоста: "иностранное вмешательство"

время публикации: 01 ноября 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 14:40
Во Франции вынесен приговор по делу об осквернении мемориала Холокоста: "иностранное вмешательство"
AP Photo/Thomas Padilla

Суд Парижа приговорил к срокам заключения от двух до четырех лет четверых граждан Болгарии, признанных виновными в осквернении Мемориала Холокоста в столице Франции. Прокуратура утверждает, что это – часть российской кампании по дестабилизации ситуации в Европе.

К двум годам тюрьмы приговорены Георгий Филипов и Кирил Милушев, ставшие непосредственными исполнителями и признавшиеся в содеянном. Николай Иванов, который их мобилизовал, отправлен в тюрьму на четыре года. Лидер ячейки Мирчо Ангелов все еще в розыске, он получил три года заочно.

В мае 2024 года на Стене праведников, увековечивающей память о 3900 французах, спасавших евреев от нацистов, появились десятки отпечатков окровавленных ладоней. Это произошло на фоне роста антисемитских настроений, вызванных войной в Газе, и осквернения других еврейских объектов.

Вынося приговор, судьи согласились с тем, что речь идет об иностранном вмешательстве, однако обвиняемых не судили по соответствующей статье, поскольку она была внесена в уголовный кодекс уже после совершения преступления.

