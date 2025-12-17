Победителем Кубка НБА стал "Нью-Йорк Никс", победивший в финале "Сан-Антонио Сперс" 124:113.

Лидеры победителей: О Джи Ануноби (28 очков), Джайлен Брунсон (25).Карл Энтони Таунс, игравший с травмой, сделал "дабл-дабл" (16 + 11 подборов).

Последний раз "Никс" выигрывал титул в 1973 году, когда стали чемпионами НБА.

Лидер "Сперс" Виктор Вембаньяма набрал 18 очков.