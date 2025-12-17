x
17 декабря 2025
|
последняя новость: 07:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 декабря 2025
|
17 декабря 2025
|
последняя новость: 07:43
17 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Победителем Кубка НБА стал "Нью-Йорк Никс"

Баскетбол
НБА
время публикации: 17 декабря 2025 г., 07:43 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 07:43
Победителем Кубка НБА стал "Нью-Йорк Никс"
AP Photo/Ian Maule

Победителем Кубка НБА стал "Нью-Йорк Никс", победивший в финале "Сан-Антонио Сперс" 124:113.

Лидеры победителей: О Джи Ануноби (28 очков), Джайлен Брунсон (25).Карл Энтони Таунс, игравший с травмой, сделал "дабл-дабл" (16 + 11 подборов).

Последний раз "Никс" выигрывал титул в 1973 году, когда стали чемпионами НБА.

Лидер "Сперс" Виктор Вембаньяма набрал 18 очков.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 декабря 2025

Евролига. "Апоэль" победил "Црвену Звезду"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 декабря 2025

Евролига. "Маккаби" победил в Дубае
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 декабря 2025

Баскетбол. Поражение столичного "Апоэля". Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 декабря 2025

"Сан-Антонио" и "Нью-Йорк" вышли в финал Кубка НБА