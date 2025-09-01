Проблемы систем навигации самолета главы Еврокомиссии в Болгарии: под подозрением Россия

Самолет, на котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 31 августа летела в Болгарию, во время захода на посадку подвергся помехам систем навигации.

В Еврокомиссии заявили, что речь идет о намеренных помехах, в создании которых подозревается Россия, передает Associated Press.

Лайнер благополучно сел в Пловдиве, фон дер Ляйен продолжила поездку по странам ЕС, граничащим с Россией и Беларусью.

По сведениям издания Financial Times и Reuters, у самолета отказал GPS, и пилотам пришлось ориентироваться по бумажным картам.

Власти Болгарии начали проверку этого инцидента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для The Financial Times заявил о непричастности России к сбою в работе навигационных систем GPS в самолете, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен.