x
01 сентября 2025
|
последняя новость: 15:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 сентября 2025
|
01 сентября 2025
|
последняя новость: 15:39
01 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Проблемы систем навигации самолета главы Еврокомиссии в Болгарии: под подозрением Россия

время публикации: 01 сентября 2025 г., 14:12 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 15:04
Проблемы систем навигации самолета главы Еврокомиссии в Болгарии: под подозрением Россия
AP Photo/Mindaugas Kulbis

Самолет, на котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 31 августа летела в Болгарию, во время захода на посадку подвергся помехам систем навигации.

В Еврокомиссии заявили, что речь идет о намеренных помехах, в создании которых подозревается Россия, передает Associated Press.

Лайнер благополучно сел в Пловдиве, фон дер Ляйен продолжила поездку по странам ЕС, граничащим с Россией и Беларусью.

По сведениям издания Financial Times и Reuters, у самолета отказал GPS, и пилотам пришлось ориентироваться по бумажным картам.

Власти Болгарии начали проверку этого инцидента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для The Financial Times заявил о непричастности России к сбою в работе навигационных систем GPS в самолете, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 августа 2025

В Белом доме обсуждаются гарантии безопасности Украине и "всей Европе"