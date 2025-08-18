В Белом доме обсуждаются гарантии безопасности Украине и "всей Европе"

Около часа продолжалась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, после чего к ним присоединились европейские лидеры.

На встрече присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, генсек NATO Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Трамп произнес вступительную речь, обозначив основные темы обсуждения: гарантии безопасности Украины, причем, по его мнению, большую часть этого бремени на себя должны взять европейские страны; обмен территориями между Украиной и Россией; предстоящие трехсторонние переговоры, на которых, в том числе будет решен вопрос об обмене пленными. При этом Трамп отметил, что для проведения таких переговоров прекращение огня не является обязательным условием.

По мнению президента США, через неделю или две станет ясно, удастся ли урегулировать конфликт путем переговоров.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что "он не может себе представить, чтобы трехсторонняя встреча проходила без прекращения боевых действий". Он призывал Трампа оказать давление на Россию, чтобы добиться этого. "Посмотрим, что из этого получится и сможем ли мы это сделать", – ответил Трамп.

Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о том, что обсуждение гарантий безопасности касается "безопасности всего континента" и предложил, чтобы на "трехсторонней встрече" присутствовал представитель Европы. "Полагаю, нам потребуется четырехсторонняя встреча. Ведь мы говорим о гарантиях безопасности всего европейского континента". Макрон поддержал Мерца в том, что касается ведения переговоров под огнем. Макрон заявил, что прекращение огня является "необходимостью" для дальнейших переговоров, и отметил, что "все европейские лидеры" придерживаются такой точки зрения.

На этой вступительной части встречи присутствовали репортеры. Затем Трамп и его гости удалились в Восточное крыло. Трамп сказал, что позднее они вернутся в Овальный кабинет, где продолжат беседу.