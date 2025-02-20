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Мир

Путин: "Освобождение Труфанова стало результатом российской политики"

Заложники
ХАМАС
Владимир Путин
время публикации: 20 февраля 2025 г., 21:45 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 21:52
Путин: "Освобождение Труфанова стало результатом российской политики"
Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via APAP

Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение из плена Александра Труфанова, у которого есть как израильское, так и российское гражданство, стало результатом российской внешней политики. Это заявление было сделано на встрече с руководством Федерации еврейских общин России.

"Хотел бы сказать, что это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике Российской Федерации по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны многих партнёров региона, и благодаря, конечно, доброй воле со стороны руководства ХАМАС", – цитирует российского лидера РИА Новости.

Напомним: Саша Труфанов был освобожден из плена 15 февраля вместе с еще двумя заложниками, обладающими двойным гражданством: Саги Декель-Хеном, (гражданином Израиля и США) и Яиром Горном (гражданином Израиля, репатриантом из Аргентины). Отец Труфанова Виталий был убит террористами.

В день освобождения с Труфановым встретился российский посол в Израиле Анатолий Викторов, вручивший ему паспорт России. Однако следует отметить: несмотря на тесные связи России и ХАМАСа, Александр не был освобожден в качестве жеста доброй воли, а обменян на палестинских террористов.

Мир
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