x
20 февраля 2026
|
последняя новость: 13:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 февраля 2026
|
20 февраля 2026
|
последняя новость: 13:12
20 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Таиланде погиб один из основателей компании ASOS: упал с высоты 17-го этажа

Таиланд
Расследование
время публикации: 20 февраля 2026 г., 12:57 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 13:07
В Таиланде погиб один из основателей компании ASOS: упал с высоты 17-го этажа
AP Photo/Wason Wanichakorn

В Таиланде погиб 58-летний британский предприниматель Квентин Гриффитс, один из сооснователей онлайн-ритейлера ASOS. По данным местной полиции, он упал с балкона квартиры на 17-м этаже жилого здания в курортной Паттайе.

Как пишет агентство Reuters, это произошло 9 февраля. Но сведения о гибели Гриффитса были опубликованы лишь десять дней спустя.

Полиция склоняется к версии о самоубийстве, признаков насильственного проникновения или борьбы в квартире не обнаружено. Тело направили на экспертизы.

По данным Bangkok Post, Гриффитс в последнее время находился в стрессовом состоянии из-за судебных разбирательств, связанных с его бывшей супругой.

Квентин Гриффитс был одним из основателей ASOS (компания создана в Лондоне в 2000 году, первоначально под названием As Seen On Screen), позднее он вышел из бизнеса и занимался другими проектами. Точной оценки его личного состояния нет. По всей видимости, он был долларовым мультимиллионером, хотя в некоторых публикациям о нем говорят как о миллиардере.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 мая 2021

Опубликован список богачей The Sunday Times: лидирует Леонард Блаватник
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 16 мая 2017

Пожар на складе Asos в Берлине уничтожил товары на сумму более 7 млн евро