В Таиланде погиб один из основателей компании ASOS: упал с высоты 17-го этажа

В Таиланде погиб 58-летний британский предприниматель Квентин Гриффитс, один из сооснователей онлайн-ритейлера ASOS. По данным местной полиции, он упал с балкона квартиры на 17-м этаже жилого здания в курортной Паттайе.

Как пишет агентство Reuters, это произошло 9 февраля. Но сведения о гибели Гриффитса были опубликованы лишь десять дней спустя.

Полиция склоняется к версии о самоубийстве, признаков насильственного проникновения или борьбы в квартире не обнаружено. Тело направили на экспертизы.

По данным Bangkok Post, Гриффитс в последнее время находился в стрессовом состоянии из-за судебных разбирательств, связанных с его бывшей супругой.

Квентин Гриффитс был одним из основателей ASOS (компания создана в Лондоне в 2000 году, первоначально под названием As Seen On Screen), позднее он вышел из бизнеса и занимался другими проектами. Точной оценки его личного состояния нет. По всей видимости, он был долларовым мультимиллионером, хотя в некоторых публикациям о нем говорят как о миллиардере.