Один из лидеров белорусской оппозиции Статкевич освобожден после инсульта

19 февраля вышел на свободу один из самых известных белорусских оппозиционных политиков, бывший кандидат в президенты Николай (Микола) Статкевич. В настоящее время он находится дома в Минске.

О его освобождении сообщили правозащитники и супруга Марина Адамович. Информацию подтвердили и близкие к властям источники.

По словам Марины Адамович, Статкевич перенес инсульт и сейчас проходит восстановление, при этом у него сохраняются проблемы с речью.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, находящаяся в эмиграции, также заявила, что Статкевич "едва может говорить" после инсульта.

Госагентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт сообщило, что глава государства "одобрил просьбу родственников" отпустить Статкевича домой после болезни. В сообщении говорится, что он ранее был помилован, но отказался уезжать в ЕС, после чего был возвращен в места лишения свободы; затем у него возникли тяжелые проблемы со здоровьем (в публикации употреблена формулировка "инфаркт головного мозга"), и после лечения было принято решение отпустить его домой под присмотр семьи.

Николай Статкевич (69 лет) был в списке 52 заключенных, освобожденных в Беларуси в сентябре 2025 года после обращения президента США Дональда Трампа. Всех тогда вывезли к литовской границе, однако Статкевич оказался единственным, кто отказался пересекать границу, после чего вновь оказался в заключении.

Статкевич баллотировался против Лукашенко на выборах 2010 года. В мае 2020-го он был задержан и в 2021 году приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в "организации массовых беспорядков".