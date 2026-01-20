x
20 января 2026
Мир

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в китайском ресторане в Кабуле

время публикации: 20 января 2026 г., 18:18
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в китайском ресторане в Кабуле
AP Photo/Siddiqullah Alizai

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в китайском ресторане, расположенном в Кабуле. Жертвами теракта стали семь человек, среди них гражданин КНР, 12 получили ранения.

Согласно заявлению, распространенному принадлежащим группировке агентством "Аамак", был задействован смертник. ИГ также сообщает, что взрыв является ответом на преследование Китаем уйгуров, которые являются последователями ислама.

Министерство иностранных дел КНР рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Афганистан, а тем, кто уже находится в стране, принимать повышенные меры безопасности и избегать опасных районов. "Китай решительно осуждает все формы террора и поддерживает Афганистан и страны региона в борьбе с насилием", – заявил пресс-секретарь ведомства Го Цзякунь.

Мир
