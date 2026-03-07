Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки заняли третье место в дивизионе 3В

В Кохтла-Ярве, Эстония, завершился женский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3В.

Сборная Эстонии поднялась в дивизион 3А. Из 3А в 3В вылетела сборная Болгарии.

Израильтянки заняли третье место (в прошлом году второе).

Из дивизиона 3В не вылетают. Последнее место заняла сборная Сингапура, проигравшая все матчи.

Сборная Филиппин, дебютант турнира, заняла четвертое место.

Итоговое положение. Эстония 15 очков, Босния и Герцеговина 12, Израиль, ЮАР, Филиппины по 6, Сингапур 0.