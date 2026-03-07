x
07 марта 2026
|
последняя новость: 11:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 марта 2026
|
07 марта 2026
|
последняя новость: 11:12
07 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки заняли третье место в дивизионе 3В

Хоккей
время публикации: 07 марта 2026 г., 10:04 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 10:10
Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки заняли третье место в дивизионе 3В
AP Photo/Kyusung Gong

В Кохтла-Ярве, Эстония, завершился женский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3В.

Сборная Эстонии поднялась в дивизион 3А. Из 3А в 3В вылетела сборная Болгарии.

Израильтянки заняли третье место (в прошлом году второе).

Из дивизиона 3В не вылетают. Последнее место заняла сборная Сингапура, проигравшая все матчи.

Сборная Филиппин, дебютант турнира, заняла четвертое место.

Итоговое положение. Эстония 15 очков, Босния и Герцеговина 12, Израиль, ЮАР, Филиппины по 6, Сингапур 0.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 марта 2026

Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки проиграли сборной ЮАР
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 марта 2026

Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне разгромили сборную Новой Зеландии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 марта 2026

"Баффало" разгромил "Питтсбург". Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 марта 2026

Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне проиграли сборной Гонконга