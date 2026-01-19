x
Мир

Король Марокко Мухаммад VI принял приглашение Трампа войти в "Совет мира" по Газе

время публикации: 19 января 2026 г., 21:57 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 21:57
Король Марокко Мухаммад VI принял приглашение Трампа войти в "Совет мира" по Газе
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

МИД Марокко сообщил 19 января, что король Мухаммад VI принял приглашение президента США Дональда Трампа войти в качестве учредителя в "Совет мира" по сектору Газы.

В сообщении МИДа отмечается, что приглашение является признанием авторитета короля Мухаммада VI как ключевой фигуры в миротворческом процессе и свидетельства доверия к нему со стороны американского лидера и международного сообщества. Марокко ратифицирует учредительную хартию "Совета", который получит статус международной организации, нацеленной на продвижение стабильности и обеспечение прочного мира в зонах конфликтов.

"Королевство Марокко приветствует объявление о начале реализации второго этапа всеобъемлющего плана Трампа и создание Национального комитета по управлению Газой в качестве временного переходного органа", – говорится в сообщении.

