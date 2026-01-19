Песков: Трамп предложил Путину войти в состав "Совета мира" по Газе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Путину войти в состав "Совета мира". Согласно публикациям СМИ, Трамп видит в нем альтернативу ООН.

"Да, президент Путин также получил по дипканалам приглашение войти в этот состав совета мира, в настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы", – сообщил чиновник.

О формировании совета, первоначальная задача которого – обеспечение реконструкции сектора Газы, Трамп сообщил 16 января. Однако, как сообщило агентство AP, американский лидер намерен превратить его в глобальный инструмент урегулирования, конкурирующий с ООН.

В письме, направленном лидерам международного сообщества и предлагающим им стать учредителями нового органа, Трамп отмечает, что он должен представить новый, четкий подход к решению мировых кризисов. Президент США подчеркивает, что деятельность "Совета мира" уже одобрена Советом безопасности ООН. Отметим, что это произошло в контексте его деятельности в Газе.

"Пришло превратить эту мечту в реальность. В центре плана – "Совет мира", самый влиятельный и значительный совет, собранный когда-либо. Ему предстоит стать основой новой Международной организации и переходной правительственной организации", – говорится в послании, получателями которого стали, в том числе, президенты Аргентины, Парагвая, Турции, Египта, премьер-министр Канады.

В сообщении агентства отмечалось, что возникновение новой международной структуры вызовет противодействие множества стран, среди которых Россия и Китай, обладающие правом вето в Совете безопасности, и у которых есть свое видение меняющегося мирового порядка. В то же время представители администрации США говорят, что "Совет мира" призван не заменить ООН, а подтолкнуть ее к реформам.