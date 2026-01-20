Трамп подтвердил: Путин приглашен в "Совет мира" по Газе

Президент США Дональд Трамп подтвердил заявление Кремля о том, что он пригласил президента РФ Владимира Путина стать членом "Совета мира", который должен контролировать восстановление сектора Газы.

Трамп сделал это заявление журналистам при посадке на борт Air Force One по пути на Всемирный экономический форум в Давосе.

19 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент США предложил Владимиру Путину войти в состав "Совета мира". "Да, президент Путин также получил по дипканалам приглашение войти в этот состав совета мира, в настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы", – сообщил Песков.

О формировании совета, первоначальная задача которого – обеспечение реконструкции сектора Газы, Трамп объявил 16 января. Многие политические аналитики полагают, что американский лидер намерен превратить его в глобальный инструмент урегулирования, конкурирующий с ООН.

В письме, направленном лидерам международного сообщества и предлагающим им стать учредителями нового органа, Трамп отмечает, что он должен представить новый, четкий подход к решению мировых кризисов. Президент США подчеркивает, что деятельность "Совета мира" уже одобрена Советом безопасности ООН. Отметим, что это произошло в контексте его деятельности в Газе. "Пришло превратить эту мечту в реальность. В центре плана – "Совет мира", самый влиятельный и значительный совет, собранный когда-либо. Ему предстоит стать основой новой Международной организации и переходной правительственной организации", – говорится в послании, получателями которого стали, в том числе, президенты Аргентины, Парагвая, Турции, Египта, премьер-министр Канады.

По оценке AP, что возникновение новой международной структуры вызовет противодействие множества стран, среди которых Россия и Китай, обладающие правом вето в Совете безопасности, и у которых есть свое видение меняющегося мирового порядка. В то же время представители администрации США говорят, что "Совет мира" призван не заменить ООН, а подтолкнуть ее к реформам.

17 января канцелярия главы правительства Израиля опубликовала следующее заявление:

"Объявление о составе комитета по управлению Газой, подчиненного "Совету мира", не было согласовано с Израилем и противоречит его политике". Премьер-министр поручил министру иностранных дел обратиться по этому вопросу к государственному секретарю США.

Состав "Совета мира"

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп официально объявил о составе "Совета мира" для управления сектором Газы.

Дональд Трамп – председатель;

Марко Рубио – госсекретарь США;

Стив Виткофф – специальный посланник президента США на Ближнем Востоке;

Джаред Кушнер – инвестор, зять президента США;

Тони Блэр – бывший премьер-министр Великобритании;

Марк Роуэн – американский миллиардер, глава Apollo Global Management;

Аджай Банга – президент Всемирного банка;

Роберт Гэбриел – заместитель советника президента США по национальной безопасности.

Для оперативного управления создается "Исполнительный совет Газы". В него, помимо членов основного Совета, вошли представители стран региона и международные эксперты:

Хакан Фидан – министр иностранных дел Турции;

Хасан Рашад – глава разведки Египта;

Рим Аль-Хашими – министр ОАЭ по международному сотрудничеству;

Якир Габай – израильско-кипрский миллиардер;

Николай Младенов – бывший спецкоординатор ООН, который станет связующим звеном между международным Советом и палестинской администрацией.

Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что президент США Дональд Трамп направил Эрдогану письмо с приглашением присоединиться к "Совету мира" для управления сектором Газы.

Параллельно с этим министерство иностранных дел Египта объявило, что президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси также рассматривает предложение о вступлении в "Совет мира".

Судя по всему, Вашингтон планирует расширить состав "Совета мира" по Газе, в том числе пригласив в его состав президента РФ Владимира Путина, развязавшего в феврале 2022 года полномасштабную войну против Украины. Война против Израиля, начатая ХАМАСом 7 октября 2023 года, отвлекла внимание мирового сообщества от событий в Украине и привела к сокращению американской помощи Украине.