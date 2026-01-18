x
18 января 2026
Пресса

AP: создаваемый Трампом "Совет мира" призван стать альтернативой ООН

Дональд Трамп
ООН
время публикации: 18 января 2026 г., 14:31 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 14:34

Создаваемый Дональдом Трампом "Совет мира", по плану президента США, не ограничит свою деятельность восстановлением сектора Газы. Как сообщает агентство AP, американский лидер намерен превратить его в глобальный инструмент урегулирования, конкурирующий с ООН. Это нанесет еще один удар по миропорядку, сложившемуся после Второй Мировой войны.

В письме, направленном лидерам международного сообщества 16 января и предлагающим им стать учредителями нового органа, Трамп отмечает, что он должен представить новый, четкий подход к решению мировых кризисов. Президент США подчеркивает, что деятельность "Совета мира" уже одобрена Советом безопасности ООН. Отметим, что это произошло в контексте его деятельности в Газе.

"Пришло превратить эту мечту в реальность. В центре плана – "Совет мира", самый влиятельный и значительный совет, собранный когда-либо. Ему предстоит стать основой новой Международной организации и переходной правительственной организации", – говорится в послании, получателями которого стали, в том числе, президенты Аргентины, Парагвая, Турции, Египта, премьер-министр Канады.

AP отмечает, что возникновение международной структуры, параллельной ООН, вызовет противодействие множества стран, среди которых Россия и Китай, обладающие правом вето в Совете безопасности, и у которых есть свое видение меняющегося мирового порядка. В то же время представители администрации США говорят, что "Совет мира" призван не заменить ООН, а подтолкнуть ее к реформам.

