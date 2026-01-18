AP: создаваемый Трампом "Совет мира" призван стать альтернативой ООН
Создаваемый Дональдом Трампом "Совет мира", по плану президента США, не ограничит свою деятельность восстановлением сектора Газы. Как сообщает агентство AP, американский лидер намерен превратить его в глобальный инструмент урегулирования, конкурирующий с ООН. Это нанесет еще один удар по миропорядку, сложившемуся после Второй Мировой войны.
В письме, направленном лидерам международного сообщества 16 января и предлагающим им стать учредителями нового органа, Трамп отмечает, что он должен представить новый, четкий подход к решению мировых кризисов. Президент США подчеркивает, что деятельность "Совета мира" уже одобрена Советом безопасности ООН. Отметим, что это произошло в контексте его деятельности в Газе.
"Пришло превратить эту мечту в реальность. В центре плана – "Совет мира", самый влиятельный и значительный совет, собранный когда-либо. Ему предстоит стать основой новой Международной организации и переходной правительственной организации", – говорится в послании, получателями которого стали, в том числе, президенты Аргентины, Парагвая, Турции, Египта, премьер-министр Канады.
AP отмечает, что возникновение международной структуры, параллельной ООН, вызовет противодействие множества стран, среди которых Россия и Китай, обладающие правом вето в Совете безопасности, и у которых есть свое видение меняющегося мирового порядка. В то же время представители администрации США говорят, что "Совет мира" призван не заменить ООН, а подтолкнуть ее к реформам.