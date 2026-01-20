Еще одна железнодорожная авария в Испании, пострадали более 10 человек

Не менее 15 человек пострадали во вторник вечером в результате столкновения в Каталонии пригородного поезда с обломками подпорной стены. Авария произошла между станциями Сант-Садурни-д'Аноя и Желида в провинции Барселона.

По данным официальных источников, погибших нет.

Первое сообщение о столкновении поступило в службу 112 в 21:02. Авария произошла на 64-м километре железнодорожного полотна. Согласно первоначальным версиям, состав линии R4, следовавший между Манресой и Сант-Висенс-де-Кальдерс, врезался в обломки подпорной стены, рухнувшей в результате проливных дождей, обрушившихся на Каталонию.

На место происшествия направлены 11 бригад службы медицинской помощи и совместное подразделение с пожарными. Движение на линии R4 приостановлено.

Два дня назад, 18 января, в Испании произошла железнодорожная катастрофа, которая унесла жизни почти 40 человек. В провинции Кордова, возле населенного пункта Адамуз, сошел с рельсов и оказался на встречном пути состав частного оператора Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, в него врезался поезд Renfe, шедший из Мадрида в Уэльву.