x
20 января 2026
|
последняя новость: 00:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 января 2026
|
20 января 2026
|
последняя новость: 00:32
21 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Еще одна железнодорожная авария в Испании, пострадали более 10 человек

Испания
Железные дороги
время публикации: 20 января 2026 г., 23:49 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 23:49
Еще одна железнодорожная авария в Испании, пострадали более 10 человек
AP Photo/Guardia Civil

Не менее 15 человек пострадали во вторник вечером в результате столкновения в Каталонии пригородного поезда с обломками подпорной стены. Авария произошла между станциями Сант-Садурни-д'Аноя и Желида в провинции Барселона.

По данным официальных источников, погибших нет.

Первое сообщение о столкновении поступило в службу 112 в 21:02. Авария произошла на 64-м километре железнодорожного полотна. Согласно первоначальным версиям, состав линии R4, следовавший между Манресой и Сант-Висенс-де-Кальдерс, врезался в обломки подпорной стены, рухнувшей в результате проливных дождей, обрушившихся на Каталонию.

На место происшествия направлены 11 бригад службы медицинской помощи и совместное подразделение с пожарными. Движение на линии R4 приостановлено.

Два дня назад, 18 января, в Испании произошла железнодорожная катастрофа, которая унесла жизни почти 40 человек. В провинции Кордова, возле населенного пункта Адамуз, сошел с рельсов и оказался на встречном пути состав частного оператора Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, в него врезался поезд Renfe, шедший из Мадрида в Уэльву.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 января 2026

В Испании объявлен трехдневный траур по жертвам железнодорожной катастрофы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 января 2026

Растет число жертв железнодорожной катастрофы в Испании, власти подтвердили гибель почти 40 человек
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 января 2026

Железнодорожная катастрофа в Испании, десятки погибших