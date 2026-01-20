x
Мир

В Испании объявлен трехдневный траур по жертвам железнодорожной катастрофы

Транспорт
Испания
время публикации: 20 января 2026 г., 12:30 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 12:32
В Испании объявлен трехдневный траур по жертвам железнодорожной катастрофы
AP Photo/Manu Fernandez

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил 20-22 января днями национального траура по десяткам жертв столкновения двух скоростных поездов в провинции Кордова. По официальным данным, погибли по меньшей мере 40 человек, множество считаются пропавшими без вести.

Санчес обещал провести всеобъемлющее расследование трагедии. "Мы установим правду, дадим ответы на вопросы, а когда это произойдет, то сообщим общественности – с полной ясностью и прозрачностью", – заявил он.

В результате железнодорожной катастрофы пострадали более 120 человек. 39 из них остаются в больнице – среди них четверо детей. 13 человек находятся в реанимации.

Катастрофа произошла вечером 18 января: состав частного оператора Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и оказался на встречном пути, после чего в него врезался поезд Renfe, шедший из Мадрида в Уэльву.

Мир
