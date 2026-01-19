Железнодорожная катастрофа в Испании, десятки погибших

По уточненным данным, более 20 человек погибли и около 100 получили ранения и травмы в результате столкновения двух скоростных поездов в провинции Кордоба, на юге Испании. Авария произошла возле поселка Адамус.

В момент аварии в поездах находились около 400 пассажиров.

Министерство внутренних дел Испании подтвердило, что погиб 21 человек, около 100 человек получили ранения, 25 из них – в тяжелом состоянии. Число жертв может возрасти.

Оператор железнодорожной инфраструктуры Adif сообщил, что вечерний поезд из Малаги в Мадрид сошел с рельсов и врезался в поезд, следовавший из Мадрида в Уэльву. По словам очевидцев, один из вагонов первого поезда полностью перевернулся.

Железнодорожное сообщение между Мадридом и городами Андалусии после аварии было остановлено.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал инцидент "странным", поскольку он произошел на ровном участке пути, отремонтированном в мае 2025 года. Он также сказал, что поезд, сошедший с рельсов, был новым, ему менее четырех лет, отмечает "Интерфакс".

Проводится расследование.