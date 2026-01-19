Растет число жертв железнодорожной катастрофы в Испании, власти подтвердили гибель почти 40 человек

В Испании продолжаются спасательные и поисковые работы на месте столкновения двух скоростных пассажирских поездов в провинции Кордова, в районе населенного пункта Адамуз. По последним официальным данным, погибли не менее 39 человек, и власти предупреждают, что число жертв может возрасти по мере разборов завалов и идентификации найденных тел.

Катастрофа произошла вечером 18 января: состав частного оператора Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и оказался на встречном пути, после чего в него врезался поезд Renfe, шедший из Мадрида в Уэльву. В результате удара вагоны обоих поездов сошли с рельсов.

Испанские СМИ пишут о сотнях пострадавших, десятки из них госпитализированы, многие – в тяжелом состоянии.

Движение поездов на участке между Мадридом и Андалусией временно приостановлено.

Причины катастрофы устанавливаются.

Министр транспорта Испании назвал произошедшее "странным", отмечая, что авария случилась на прямом участке недавно обновленной линии и при движении поездов в пределах установленных ограничений скорости.