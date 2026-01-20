МИД Китая подтвердил, что Трамп направил Си Цзиньпину приглашение в "Совет мира"

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь подтвердил, что президент США Дональд Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение присоединиться к "Совету мира" по управлению сектором Газы.

Чиновник не уточнил, было ли приглашение принято. "За последний год американо-китайские отношения знали взлеты и падения, но в целом нам удалось сохранить стабильность. Взаимодействие США и КНР благотворно для обеих сторон, и от конфронтации пострадают обе", – отметил он.

Ранее стало известно, что такое приглашение получили многие лидеры международного сообщества, в том числе президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министры Венгрии, Канады, Пакистана. Президент Франции Эммануэль Макрон приглашение отклонил.

Несколько дней назад агентство AP сообщило, что "Совет мира", по плану президента США, не ограничит свою деятельность восстановлением сектора Газы. Аамериканский лидер намерен превратить его в глобальный инструмент урегулирования, конкурирующий с ООН. Это нанесет еще один удар по миропорядку, сложившемуся после Второй Мировой войны.

В письме, направленном лидерам международного сообщества 16 января и предлагающим им стать учредителями нового органа, Трамп отметил, что он должен представить новый, четкий подход к решению мировых кризисов. Президент США подчеркнул, что деятельность "Совета мира" уже одобрена Советом безопасности ООН.