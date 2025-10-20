x
20 октября 2025
Мир

В Японии сформирована коалиция, премьер-министром впервые станет женщина

Япония
время публикации: 20 октября 2025 г., 13:21 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 13:24
В Японии сформирована коалиция, премьер-министром впервые станет женщина
Yuichi Yamazaki/Pool Photo via AP

Японская Либерально-демократическая партия и Партия инноваций достигли принципиального соглашения о формировании коалиции. Премьер-министром Японии впервые в истории станет женщина – лидер либеральных демократов Санаэ Такаити.

64-летняя Такаити сменит на посту главы правительства Сигэру Исибе, который ушел в отставку после поражения ЛДП на выборах в верхнюю палату парламента. Это привело к распаду 26-летней коалиции либеральных демократов с Комэйто – "Партией чистой политики".

Такаити – представительница правого крыла партии. Она придерживается жестких позиций в сфере безопасности, выступая за преобразование сил самообороны в полноценную армию и противостояние экспансии Китая. Политик неоднократно посещала храм Ясукуни, символ японского милитаризма.

В молодости она была барабанщицей группы, играющей тяжелый рок, и часто ломала барабанные палочки. Она также увлекалась дайвингом и была заядлой автолюбительницей – одна из ее машин выставлена в музее города Нара.

