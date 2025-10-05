Лидером либеральных демократов Японии впервые стала женщина

Лидером правящей в Японии Либерально-демократической партии впервые избрана женщина – бывшая министр внутренних дел Санаэ Такаити. Как ожидается, 64-летняя Такаити станет и первой женщиной, занявшей место премьер-министра Японии.

Это ее третья попытка возглавить партию. На предыдущих выборах, прошедших год назад, она уступила нынешнему премьер-министру Сигэру Исибе. Около месяца назад, после поражения партии на выборах в верхнюю палату парламента, он ушел в отставку.

Такаити придерживается жесткой позиции по вопросам безопасности и неоднократно посещала храм Ясукуни, символ японского милитаризма. Значительное место в ее программе занимают социальные вопросы, такие, как забота о стареющем населении Японии. Она также настороженно относится к экономическому партнерству с Китаем.

Интересные подробности о ее биографии рассказывает BBC. В молодости она была барабанщицей группы, играющей тяжелый рок, и часто ломала барабанные палочки. Она также увлекалась дайвингом и была заядлой автолюбительницей – одна из ее машин выставлена в музее города Нара.