Мир

NHK: премьер-министр Японии уходит в отставку

Япония
время публикации: 07 сентября 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 11:18
NHK: премьер-министр Японии уходит в отставку
Franck Robichon, Pool Photo via AP

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение подать в отставку, чтобы предотвратить раскол в правящей Либерально-демократической партии, передает NHK.

Ожидается, что он объявит об этом на пресс-конференции в воскресенье вечером (по времени Токио).

Уход Исибы последовал после июльских выборов, на которых коалиция под руководством ЛДП потеряла большинство в верхней палате. В октябре 2024 года она лишилась большинства и в нижней палате.

Напомним, что в июле Сигэру Исиба заявил, что смиренно принимает результаты выборов, однако отверг призывы уйти в отставку. Тогда он говорил, что необходимо довести до конца торговые переговоры с США, а смена главы правительства может этому помешать.

Мир
