Масштабная кибератака нарушила работу систем регистрации в аэропортах Европы

"Кибератака, направленная на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс, нарушила работу нескольких крупных европейских аэропортов, включая лондонский Хитроу, Брюссель и Берлин, что привело к задержкам и отменам рейсов", – сообщили операторы.

В результате атаки автоматизированные системы стали неработоспособны, что привело к задержкам и отмене рейсов, так как регистрация и посадка осуществляются в ручном режиме.