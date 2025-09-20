x
20 сентября 2025
|
последняя новость: 11:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 сентября 2025
|
20 сентября 2025
|
последняя новость: 11:16
20 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Масштабная кибератака нарушила работу систем регистрации в аэропортах Европы

Авиация
Кибербезопасность
время публикации: 20 сентября 2025 г., 11:16 | последнее обновление: 20 сентября 2025 г., 11:43
Масштабная кибератака нарушила работу систем регистрации в аэропортах Европы
AP Photo/Ted S. Warren

Масштабная кибератака нарушила работу систем регистрации и посадки в аэропортах Лондона, Брюсселя и Берлина. Это привело к задержкам и отмене рейсов, сообщает Independent.

"Кибератака, направленная на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс, нарушила работу нескольких крупных европейских аэропортов, включая лондонский Хитроу, Брюссель и Берлин, что привело к задержкам и отменам рейсов", – сообщили операторы.

В результате атаки автоматизированные системы стали неработоспособны, что привело к задержкам и отмене рейсов, так как регистрация и посадка осуществляются в ручном режиме.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook