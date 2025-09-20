Трамп объявил об уничтожении "наркотеррористов"

Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении американскими силами в международных водах использовавшегося для перевозки наркотиков судна, на борту которого находились три "наркотеррориста".

"По моему приказу министр обороны приказал нанести смертельный удар по судну, связанному с террористической организацией, занимающейся наркотрафиком в зоне ответственности Южного командования ВС США. Разведка подтвердила, что судно незаконно перевозило наркотики... В результате удара погибли три мужчины-наркотеррориста...", – сказано в заявлении Трампа, опубликованном на его странице в соцсети TruthSocial.

Сообщение проиллюстрировано видеозаписью уничтожения судна.