В здании посольства Израиля в Гааге злоумышленником предпринята попытка "взлома и поджога"

Миинистерство иностранных дел Израиля сообщило, что в здании израильского посольства в Гааге неизвестным злоумышленником была предпринята попытка "взлома и поджога".

Согласно заявлению пресс-службы МИД, "нападавший был задержан местной полицией". Другие подробности пока не сообщаются.