Мир

В здании посольства Израиля в Гааге злоумышленником предпринята попытка "взлома и поджога"

Нидерланды
время публикации: 19 сентября 2025 г., 22:55 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 23:03
В здании посольства Израиля в Гааге злоумышленником предпринята попытка "взлома и поджога"
Миинистерство иностранных дел Израиля сообщило, что в здании израильского посольства в Гааге неизвестным злоумышленником была предпринята попытка "взлома и поджога".

Согласно заявлению пресс-службы МИД, "нападавший был задержан местной полицией". Другие подробности пока не сообщаются.

Мир
