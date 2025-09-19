В здании посольства Израиля в Гааге злоумышленником предпринята попытка "взлома и поджога"
время публикации: 19 сентября 2025 г., 22:55 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 23:03
Миинистерство иностранных дел Израиля сообщило, что в здании израильского посольства в Гааге неизвестным злоумышленником была предпринята попытка "взлома и поджога".
Согласно заявлению пресс-службы МИД, "нападавший был задержан местной полицией". Другие подробности пока не сообщаются.
