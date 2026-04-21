21 апреля 2026
21 апреля 2026
|
21 апреля 2026
|
последняя новость: 08:22
Мир

При спуске с высшей точки Саян погибли трое туристов

Россия
Альпинизм
Погибшие
время публикации: 21 апреля 2026 г., 08:13 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 08:21
Мунку-Сардык – высшая точка Саян
Wikipedia

Три человека погибли от переохлаждения на туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике Бурятия.

Отмечается, что группа была зарегистрирована.

Мунку-Сардык – высшая точка Саян, 3491 м, на границе Бурятии и Монголии, в массиве Большого Саяна. Название обычно переводят как "вечный голец". Это одна из самых известных вершин Восточной Сибири. Гора интересна тем, что это не "просто туристическая вершина", а именно пограничный и высокогорный массив со священным статусом для части местного населения.

Российские классификаторы и описания маршрутов фиксируют на Мунку-Сардык маршруты 1Б, 2А и 2Б категорий сложности. То есть с альпинистской точки зрения вершина не относится к категории сложных. Самый популярный путь на главную вершину – по северному гребню.

