В Канаде судят мусульманина, дважды пытавшегося совершить похищение

Власти Канады объявили, что жителю Торонто Валиду Хану (26 лет) предъявлены обвинения в терроризме, в частности в поддержке "Исламского государства" и сговоре с целью совершения убийства.

В мае Хан и двое его подельников пытались похитить женщину в Торонто, но были остановлены прохожим. Спустя несколько недель в ближайшем пригороде Хан и его сообщники, вооруженные пистолетом, ножом и винтовкой, преследовали двух женщин.