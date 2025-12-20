В Канаде судят мусульманина, дважды пытавшегося совершить похищение
время публикации: 20 декабря 2025 г., 07:54 | последнее обновление: 20 декабря 2025 г., 08:26
Власти Канады объявили, что жителю Торонто Валиду Хану (26 лет) предъявлены обвинения в терроризме, в частности в поддержке "Исламского государства" и сговоре с целью совершения убийства.
В мае Хан и двое его подельников пытались похитить женщину в Торонто, но были остановлены прохожим. Спустя несколько недель в ближайшем пригороде Хан и его сообщники, вооруженные пистолетом, ножом и винтовкой, преследовали двух женщин.