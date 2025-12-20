x
20 декабря 2025
|
последняя новость: 08:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 декабря 2025
|
20 декабря 2025
|
последняя новость: 08:57
20 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Канаде судят мусульманина, дважды пытавшегося совершить похищение

Канада
время публикации: 20 декабря 2025 г., 07:54 | последнее обновление: 20 декабря 2025 г., 08:26
В Канаде судят мусульманина, дважды пытавшегося совершить похищение
AP Photo/Jean-Francois Badias

Власти Канады объявили, что жителю Торонто Валиду Хану (26 лет) предъявлены обвинения в терроризме, в частности в поддержке "Исламского государства" и сговоре с целью совершения убийства.

В мае Хан и двое его подельников пытались похитить женщину в Торонто, но были остановлены прохожим. Спустя несколько недель в ближайшем пригороде Хан и его сообщники, вооруженные пистолетом, ножом и винтовкой, преследовали двух женщин.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook