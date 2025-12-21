Скандал в консервативных кругах США: Кэндис Оуэнс атаковала Бена Шапиро после AmericaFest

Американская политическая активистка Кэндис Оуэнс (бывшая ведущая проекта The Daily Wire) резко и в нецензурной форме высказалась в адрес Бена Шапиро – консервативного публициста и сооснователя The Daily Wire – после его выступления на конференции AmericaFest организации Turning Point USA в Фениксе (штат Аризона).

Поводом стала речь Шапиро на AmericaFest 18 декабря. Агентство AP пишет, что он публично атаковал ряд медийных фигур правого лагеря, в том числе Оуэнс, обвиняя ее в распространении "конспирологической" риторики. Сама Оуэнс на мероприятие не была приглашена и ответила в своем медиапроекте.

В выпуске подкаста Candace от 20 декабря Оуэнс, комментируя речь Шапиро и их конфликт, перешла на личные оскорбления и произнесла в его адрес фразу с обсценной лексикой. На это обратил внимание журналист Яшар Али, опубликовавший соответствующий фрагмент и цитату в соцсети X.

Оуэнс и Шапиро ранее уже публично конфликтовали: в марте 2024 года The Daily Wire объявил о прекращении сотрудничества с Оуэнс на фоне длительных разногласий, в том числе по теме Израиля и войны в Газе.

Кроме того, Оуэнс в своем подкасте взялась утверждать, будто из Талмуда следует, что евреи ненавидят неевреев и что евреи могут эксплуатировать неевреев. По ее словам, Талмуд декларирует отношение к неевреям как к животным и что неевреи могут быть порабощены.

Год назад организация Stop Antisemitism удостоила Кэндис Оуэнс сомнительного титула "антисемита 2024 года". Тогда, в частности, упоминалось о заявлении, сделанном Кэндис в 2018 году: "Если бы Гитлер просто хотел сделать Германию великой и добиться успеха – хорошо. Проблема в том, что у него были мечты за пределами Германии. Он хотел глобализироваться". В июле 2024 года Оуэнс призналась, что считает выдумкой информацию о том, что нацисты ставили опыты на близнецах. Она также выступала в поддержку рэпера Канье Уэста, обвиненного в антисемитизме. По мнению Оуэнс, евреи оккупировали Америку и заправляют делами в США, в особенности в Голливуде, а свое еврейство они используют для защиты от обвинений. Она заявляла, что Сталин был евреем, а предками ашкеназов являются хазары, а не библейские евреи. Не обошлось и без обвинений в ритуальных убийствах христианских детей.